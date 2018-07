Muziekkoepel Wezep beklad met hakenkruis: 'Er is nu extra controle'

,,Deze locatie heeft onze aandacht", zegt wijkagent Peter van Essen. ,,Er is hier vaker overlast van rondhangende jeugd. Hier is nu ook extra controle." Het is volgens Van Essen wel de eerste keer dat er hakenkruizen zijn getekend. Naar de daders wordt nog gezocht, de politie gaat ook de camera's bekijken die in de buurt van de koepel hangen. Het schoonmaken van de muren en palen met de hakenkruizen moet nog beginnen.

Beladen plek

De plek van de bekladding is volgens Bert-Jan Dokter, fractievoorzitter van de PvdA Oldebroek, extra beladen. ,,In 1952 heeft Rotterdam een muziekkoepel geschonken aan Wezep, omdat in Wezep Rotterdammers werden opgevangen tijdens de oorlog. Die originele koepel is afgebroken en daarvoor is deze nieuwe aan het Meidoornplein in de plaats gekomen. Hiernaast is ook het herdenkingsmonument. Dat hier de bekladding is, raakt mij dan ook."