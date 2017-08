Muziekkorps uit Wezep pakt gouden medailles op Wereld Muziek Concours

Maar er was ook lichte teleurstelling omdat de door de jury toegekende punten onder de 80 punten bleven, de magische grens voor een eerste prijs en daarmee ‘goud’. Dat had zich op de eerste wedstrijddag al afgetekend, toen de jury volgens een nieuwe systematiek van beoordelen niet scheutig was met de punten. Trompettist Rick van der Graaf van Jubal Vechtdal zei dat daarom vooraf de knop al was omgezet, door niet meer op een hoge score te focussen. Uiteindelijk was men tevreden met de zilveren medaille.

Van Limburg Stirumband

Zeker de Van Limburg Stirumband moet met een goed gevoel terugreizen naar Wezep. De mars leverde met 88 punten een gouden medaille op, en dat was de hoogste score van de dag. Ook met hun show BluEmotion raakten ze ook de gevoelige snaar bij de juryleden van over de hele wereld en die kenden opnieuw een gouden medaille toe. Dit jaar voor het eerst onder leiding van tamboermaitre William Vogel (26) werd een knappe show neergezet, ondanks een valse start. “Gelukkig hebben we ons direct herpakt”, aldus Vogel. Met tempowisselingen, een verscheidenheid aan showformaties en lekker in het gehoor liggende muziek. Dat begon met Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato tot New York van Alica Keys, dat overging in New York New York van Frank Sinatra. En dan waren er nog de twee dansparen die ten tonale verschenen bij de opzwepende Spaanse klanken van Malaguena. “Dat gaf het geheel nog wat extra emotie”, zei muzikaal leider Peter Smits. “Drie weken geleden zijn we pas gevraagd en hebben ja gezegd, want dit wilden we een keer meemaken”, aldus danser Marcel Bruinewoud.