Na alle koeien is er nu één hond in het tramstation van Oldebroek

Kinderboer­de­rij in Wezep rookvrij: ’Rokende jeugd bij de picknickta­fel opende onze ogen’

10 juni Eigenlijk was er helemaal geen noodzaak. Bij Kinderboerderij de Voskuilerhoeve in Wezep werd namelijk amper gerookt. Maar toen tijdens coronatijd op het terrein verveelde rokende jongeren bezit namen van de picknicktafel, werd de knoop doorgehakt. ,,Dat was een eye-opener ”, zegt voorzitter Nellie de Graaf. ,,Vanaf 10 juni is onze kinderboerderij dan ook officieel rookvrij.”