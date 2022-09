Nederlands record in Oldebroek: reuzenpompoen Atlantic Giant doet naam meer dan eer aan (en is niet eens de zwaarste)

Met video Einde aan negentig jaar familiebe­drijf in de vesting­stad Elburg: ‘Alles hier ademt historie’

Nuchter. Met dat woord zijn Willy en Bert Groot Karsijn misschien wel het beste te omschrijven. Deze zaterdag sloten de deuren van hun groente- en fruitwinkel in de vesting van Elburg voor het laatst. Nee, de tranen zullen niet vloeien. Zo zijn ze niet, zeggen ze. Of toch? ,,Ik was laatst aan het zoeken tussen oude paperassen op zolder met mijn zoon en toen hield ik het niet droog.”

14 augustus