Niemand maakt meer schaatshelmen dan Cádomotus uit Wezep

Een schaatshelm thuis? Dan is de kans groot dat die afkomstig is van het Wezepse bedrijf Cádomotus.

Sinds 2015 werkte het bedrijf Cádomotus uit Wezep zich razendsnel op en is nu marktleider. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Fysiek is het kantoor van directeur Diederik Hol (46) moeilijk vindbaar, maar via het wereldwijde web weet het overgrote deel van de schaatsers en inlineskaters Cádomotus te vinden.

Ingenieur

Het leven van Diederik Hol is vergroeid met schaatsen en skeeleren. Hij behaalde aan de Technische Universiteit Delft zijn ingenieursdiploma, ontwierp voor skeeler- en schaatsfabrikant Raps de klapschaats en skeelerframes en ging in 1999 aan de slag bij Mogema in 't Harde. Daar ontwierp hij het totale schaats- en skeelerassortiment. ,,Skeeleren was toen net internationaal doorgebroken, nadat het op de Veluwe rond de jaren 90 immens populair was. Toen stonden bij wedstrijden om de Tijl Cup - met 'dolle' Dries van Wijhe, de broers Henri en René Ruitenberg en Erik Hulzebosch - duizenden mensen langs de kant.''

Grote ploegen

Hij vervolgt: ,,Internationaal kwamen er grote ploegen als Rollerblade, Salomon en Fila met World Cup-marathonwedstrijden in steden als Rome, Zürich en Parijs'', vertelt Diederik.

Na zijn tijd bij Mogema startte hij in 2006 met zijn bedrijf Cádomotus, Latijn voor valbeweging. En dat is een essentieel onderdeel van de techniek bij schaatsen en skeeleren. Diederik ontwierp een compleet assortiment en integreerde internet volledig in de bedrijfsvoering. Cádomodus is nu een van de weinige bedrijven die wereldwijd leveren.

Uitdaging

In 2015 verplichtte de KNSB het dragen van een schaatshelm. En dat zag Diederik Hol als een enorme kans. ,,Die uitdaging was mij op het lijf geschreven. Het product moet niet alleen technisch goed zijn en aan alle veiligheidseisen voldoen, het moet ook nog eens mooi, aerodynamisch, superlicht en ademend zijn'', vertelt Diederik.

Na het ontwerp komt de productie. En daar liep Hol even klem. Hij laat zijn producten maken in China. Naast het ontwerpen is een container met duizenden helmen die ook nog eens weken onderweg zijn, een flinke investering. Hol klopte hiervoor aan bij de Ir. R.R. Van der Zee Stichting in Wapenveld. Die werkte mee om de eerste grote lading helmen mede te financieren.