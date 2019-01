Nieuwbouwwoningen Wezep wekken wrevel bij achterburen

Meer waterwa­gens dé oplossing voor woningbran­den in het buitenge­bied, stelt VNOG

3 januari Zijn er in de buitengebieden op de Veluwe problemen met de toevoer van bluswater? Absoluut niet, verzekert Frank lutke Schipholt, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). ,,Doordat we begin vorig jaar zestien nieuwe watertankwagens in gebruik hebben genomen, behoren deze problemen nu definitief tot het verleden.’’