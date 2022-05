Nieuwe fase van werkzaamheden aan Mariënrade in Wezep van start

VIDEO Keano (14) hengelt in Oldebroek de ene na de andere vangst binnen: ‘Elke seconde telt’

Bijna ieder weekend is hij wel weg, samen met zijn vader Richard. Al die uren vissen heeft Keano Jansen (14) uit ’t Loo bij Oldebroek inmiddels al twee nationale titels opgeleverd. Hij geniet van zijn passie in de buitenlucht. ,,Toen ik gewonnen had zaten we samen jankend in de bus terug.’’

3 april