Nieuwe vrijwilligers voor brandweer Oldebroek

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn wenste de mannen succes en sterkte bij de verantwoordelijke taak: ,,Brandweervrijwilliger is niet zomaar een hobby. Het is een heel belangrijke en verantwoordelijke taak. Dat verdient ook de nodige waardering. Van mijn kant uit is die er zeker.” De burgemeester is er trots op dat er in Oldebroek drie vrijwilligers zijn toegevoegd aan het korps. ,,Zo’n positief resultaat na een mooie wervingsactie lukt niet overal in het land. Zo kunnen we ons brandweerkorps voldoende op sterkte houden voor de toekomst. Dat is belangrijk voor de veiligheid van en leefbaarheid in onze kernen.”