Noodkreet helpt: Rijkswaterstaat start onderzoek naar beruchte A28-bocht

videoRijkswaterstaat onderzoekt of het maatregelen moet nemen in de bocht van knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Daarbij maken ze gebruik van de ‘noodkreet’ die 112-fotograaf Stefan Verkerk uit Wezep vorige maand per brief aan Rijkswaterstaat stuurde. ,,Het is mooi dat ze mijn advies serieus nemen”, zegt Verkerk.

In noodkreet aan Rijkswaterstaat schreef Verkerk dat er in de verbindingsboog van knooppunt Hattemerbroek niet alleen veel ongelukken gebeuren, maar dat ieder ongeluk óók een nieuw ongeval uitlokt. Omdat de informatievoorziening slecht is. ‘Het is wachten op een tweede ongeluk, vlak ná een ongeluk’, gaf hij aan. ‘De veiligheid van weginspecteurs en hulpverleners is in het geding.’

Aanleiding

In een antwoordbrief die Verkerk afgelopen zaterdag ontving, meldt Rijkswaterstaat dat het onderzoek gaat doen naar de verkeerssituatie. Tot voor kort was daar geen aanleiding toe, schrijft de organisatie, maar door de recente ongevallen in de bocht van knooppunt Hattemerbroek is een onderzoek wel nodig. ‘Uw uitgebreide brief zullen we daarbij gebruiken’.

Uit de bocht gevlogen

Voor zijn werk als 112-fotograaf maakt Verkerk geregeld foto’s van uit de bocht gevlogen auto's. Maar los van die ongelukken viel hem nog iets op: het is een gevaarlijke, onoverzichtelijke verbindingsboog van Zwolle richting Apeldoorn, zonder matrixborden boven de weg die weggebruikers waarschuwen. Verkerk adviseerde Rijkswaterstaat om op drie plaatsen in de bocht matrixborden op te hangen die aangeven dat een weghelft is afgesloten al er een ongeluk is gebeurd.

Aangenaam verrast

,,Ik ben aangenaam verrast door het antwoord van Rijkswaterstaat”, vertelt Verkerk. ,,Het is heel positief dat ze de verkeerssituatie ter plekke gaan onderzoeken. Ze geven aan dat ze daarbij mijn advies om drie matrixborden op te hangen gaan bekijken. Het is mooi dat ze mijn advies serieus nemen. En het is ook nodig, want de situatie is er nog steeds gevaarlijk.”

Volledig scherm Ongeval op A28 bij Hattemerbroek © Stefan Verkerk