Noodlijdend Oldebroek krijgt begroting niet sluitend en vraagt provincie om financieel toezicht aan te passen

De gemeente Oldebroek kondigt tal van bezuinigingsmaatregelen aan, in een poging om het gat van drie miljoen euro in de begroting te kunnen dichten. Zo gaat de ozb met tien procent omhoog, worden leges verhoogd en gaat de rem op de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Desondanks krijgt de gemeente de begroting niet sluitend en klopt ze bij de provincie Gelderland aan.

Oldebroek wijt het gat in de begroting aan de hogere kosten in de jeugdhulp en het wegvallen van de opbrengsten van de precariobelasting. Het tekort loopt op tot drie miljoen euro in 2023. Om de tekorten op te vullen, kondigen burgemeester en wethouders nu vergaande maatregelen aan. Maar ondanks bijvoorbeeld een verhoging van de onroerend-zaakbelasting (ozb) van tien procent (wat 400.000 euro oplevert), blijven er in 2020 en 2022 tekorten.

De gemeente heeft daarom de provincie Gelderland voorgesteld om de tekorten op te vangen vanuit de reserves. ,,Een uitzonderlijke, maar noodzakelijke maatregel’’, stelt de gemeente. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders is onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie. ,,De provincie heeft nog niet aangegeven of ze in dit specifieke geval hun financieel toezicht aanpassen of niet. We weten dat meerdere gemeenten hun begroting op deze wijze gaan aanbieden aan de provincie.’’

Tal van maatregelen

De gemeenteraad van Oldebroek moet nog wel instemmen met de voorstellen om bijvoorbeeld de ozb fors te verhogen. Daarnaast wil het college structureel bezuinigen op onder meer personeelsbudgetten en loonkosten, door perken in de openbare ruimte te vervangen door gras, leges te verhogen, gemeentelijk vastgoed af te stoten en een gemeentelijk zonnepark te exploiteren. Ook wil ze bezuinigen op het onderwijsachterstandenbeleid en de collectieve ziektekostenverzekering voor minima.