Noord-Veluwe heeft zonnepark op landbouwgrond nodig om klimaatneutraal te worden

Boerenle­ven in alle facetten op Oogstfeest Oldebroek

11 augustus Dorsen, ploegen, handwerken, veekeuringen en klederdracht. Het vroegere leven in en om de boerderij was zaterdag tijdens het Oogstfeest in boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ in Oldebroek in alle facetten te zien. Zelfs was er een echte stroopstoker die op ambachtelijke wijze stroop maakt.