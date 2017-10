Oener Belang in wiek geschoten door opmerkingen uit Wezep over vliegroutes

Afgelopen weekeinde constateerde Henri van het Ende in deze krant dat Wezep meer moet protesteren tegen de voorgenomen vliegroutes. ,,Wie het hardst schreeuwt, krijgt kennelijk z'n zin'', stelde Van het Ende. Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van vliegroutes die volgens hem eerst meer over Epe en Oene leken te gaan, maar na protest vanuit die dorpen werden 'verlegd' en daardoor negatiever uitvallen voor de mensen in Wezep.

Samen

Dit schoot Oener Belang in het verkeerde keelgat. ,,Zo'n uitspraak pakt slecht uit in deze discussie. Wij willen niet dat de problemen worden verlegd naar andere plaatsen, zeker ook niet naar Wezep in het bijzonder. De routes zijn niet verlegd na ons protest, maar op verzoek van andere partijen zijn ze verschoven van de West-Veluwe naar de Oost-Veluwe'', meldt Dirk-Jan Beumer van Oener Belang. ,,Als gedupeerden op de Veluwe moeten we elkaar niet in de haren vliegen, maar juist samenwerken.''

Hoger

Van het Ende stelt dat het nooit zijn intentie is geweest een conflict uit te lokken met Oener Belang. ,,Wij zoeken juist samenwerking en contact met gelijkgestemden, zijn helemaal niet uit op polarisatie. We willen het liefst dat de vliegroutes helemaal niet over de Veluwe komen en als het toch moet, willen we dat de vliegtuigen veel hoger gaan vliegen. Het was allerminst de bedoeling Oener Belang voor het hoofd te stoten. In Wezep zijn we veel te laat wakker geschrokken en is het protest dat in Epe en Oene luid wordt gevoerd, eerder een inspiratie voor ons.''