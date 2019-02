Oldebroek begint met onteigenen grond voor nieuwe aansluiting A28 bij Wezep

De nieuwe aansluiting A28 is nodig om Bedrijventerrein H2O beter te kunnen ontsluiten. Nu daar steeds meer percelen worden verkocht, zal het verkeer toenemen. De op H2O gevestigde bedrijven moeten nu nog dwars door Wezep of Hattemerbroek om de snelweg op te kunnen. Om daar een einde aan te maken, wil de gemeente graag zo snel mogelijk een nieuwe aansluiting realiseren. Met de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat is daar al overeenstemming over bereikt.

Ook het bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Oldebroek al vastgesteld. Maar om over te kunnen gaan tot aanleg van de nieuwe aansluiting bij de Voskuilerdijk, moet de gemeente kunnen beschikken over percelen die nu nog in eigendom en gebruik zijn bij derden. ‘De gemeente is al enige tijd met de eigenaren en gebruikers in overleg om de gronden in eigendom te verwerven dan wel overeenstemming te bereiken over de beëindiging van het gebruik’, laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. Met acht van de veertien grondeigenaren heeft de gemeente inmiddels overeenstemming bereikt, laat ze desgevraagd weten. Voor de overige zes wacht dus mogelijk onteigening.