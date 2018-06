Oldebroek daagt inwoners uit meer water te drinken

,,Water drinken moet je gewoon doen”, vindt de wethouder. De campagne moet het drinken van water volgens haar ‘weer normaal maken’. ,,We grijpen al snel naar frisdrank, koffie, of een in onze ogen gezonde sportdrank. Dit willen we doorbreken en het imago van water een positieve boost geven. Ik merk dat dit, door de aandacht die we hier al een paar jaar aan geven, bij kinderen al makkelijker gaat dan bij volwassenen.”

Gezond

Buurtsportcoach Krista Schakel van Goed Bezig Oldebroek: ,,We willen de openbare tappunten in onze gemeente, maar ook de waterkranen in gebouwen meer laten opvallen. Bedrijven, verenigingen en scholen ontvangen daarom stickers en bordjes waarmee ze een gewone kraan kunnen omdopen tot watertappunt.” Vos vult aan: ,,We zetten dus ook in op een gezonde werknemer, vrijwilliger en sporter, nu daarin investeren is ook investeren in gezond ouder worden!”

Waterbar

Ter afsluiting van de campagne worden inwoners van de gemeente Oldebroek van 25 juni tot en met 1 juli uitgedaagd ‘om zijn drankgewoontes te resetten. Geen suiker, alcohol of cafeïne, maar alleen water met fruit of thee zonder suiker’. De komende weken wordt op verschillende locaties in Wezep met een waterbar aandacht gevraagd voor die uitdaging.