Oldebroek deelt zes erepenningen uit tijdens nieuwjaarsreceptie

Henk Lodewijk kreeg de penning voor zijn inzet bij WHC en de lokale omroep Loco. Hij doet al 25 jaar verslag bij de voetbalclub in Wezep, maar was ook te horen bij motorcross- en skeelerwedstrijden.

Gerrie Vierhuis-Fijn zet zich al bijna drie decennia in voor de bewoners van woonzorginstelling Viattence in Wezep. Vanwege allerlei activiteiten is zij een geliefde vrijwilliger. Ook is ze lid van de klankbordgroep Vrijwilligers Wezep van Viattence.

Tinie Oosterhuis-Kroese werkt zes dagen per week in familiebedrijf Bakkerij Kroese in Wezep, maar daarnaast zorgt ze voor haar schoonmoeder, geeft ze extra zorg aan haar dochter die niet meer thuis woont en ook familie die zorg nodig had heeft ze liefdevol opgevangen in haar huis.

Gert Van Bruggen is koster en ouderling en bezoekt oudere gemeenteleden van de Pauluskerk in Wezep. Ook beheert hij het kerkgebouw en is actief met alles wat daarbij komt kijken.

Ook Hennie De Vries-Drost is al jarenlang actief voor de Pauluskerk. Ze is zowel beheerder van het kerkgebouw als lid van de activiteitencommissie. Ook bezoekt ze jongeren en ouderen die het moeilijk hebben.