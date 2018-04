Oldebroek heeft haar eigen Koningsdans

Advies: zelfde coalitie in Oldebroek

18 april De ChristenUnie, SGP en ABO in Oldebroek kunnen met elkaar het overleg aangaan om tot een collegevorming te komen. Dat is het advies van informateur Bort Koelewijn, de burgemeester van Kampen. Donderdagavond is er een bijeenkomst in de raad met de informateur in het kader van de vorming van een nieuwe coalitie.