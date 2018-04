Oldebroek heeft nu ook eigen oorlogscollectie

Toen het in 2015 exact 70 jaar geleden was dat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd waren er veel tentoonstellingen, maar niet in de gemeente Oldebroek. Het echtpaar Beerd en Lies Bovendorp uit Wezep maakte er werk van.

Bij de deur van de schuur staat een bord, met daarop de tekst ‘Collectie Oldebroek en omstreken 40-45’. ,,Voor mij is het geen museum, daar is het te klein voor. Het is meer een collectie”, zegt initiatiefnemer Beerd Bovendorp (63) bescheiden. Samen met zijn vrouw Lies heeft hij vorige week zijn eigen particuliere oorlogsmuseum laten openen door burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Het tweetal is al langer geïnteresseerd in de oorlog. ,,In 2009 zijn we eigenlijk begonnen, met de aanschaf van een jeep”, legt Beerd uit. ,,We hadden al wat spulletjes voor de omlijsting in de garage, maar zeker nog geen collectie. In 2015 was het vervolgens 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. We zijn samen bij heel veel tentoonstellingen geweest. Maar in Oldebroek was niets. Toen heb ik gezegd: ‘dat is over vijf jaar wel anders’, haha.”

En zo geschiedde. De oude, vochtige schuur achter het huis heeft plaats gemaakt voor een nieuwe ruimte. Met niet alleen plek voor de jeep, maar ook voor verschillende wanden en vitrinekasten voor de andere oorlogsitems. ,,Aanvankelijk wilde ik alleen spullen uit Oldebroek, maar later werd dat steeds meer. Nu is het dus Oldebroek en omstreken.”

Oorlogspad

Al jaar en dag struint Bovendorp stad en land af op zoek naar nieuwe items. Verreweg het grootste deel in zijn collectie is van hem, de rest in bruikleen. ,,Ik wil in ieder geval dat het bewaard blijft, ook voor later.” Vrouw Lies steunt hem door dik en dun. ,,Je moet het samen doen. Wat onze hobby betreft zijn we een beetje op oorlogspad. In de goede zin van het woord dan”, zegt ze. ,,Zonder haar had dit niet bestaan. Als er al wel een tentoonstelling in Oldebroek was, dan was dit ook nooit gebeurd”, voegt Beerd toe.

Het museum, of collectie, blijft dus in ieder geval tot 2020 staan, als het 75 jaar geleden na de bevrijding is. En dan? ,,We blijven hier eerst een paar jaar. Ik wil eigenlijk nog wel iets groter, op een andere locatie met meer spullen. Maar dat zien we dan wel weer”, aldus Beerd. Vrouw Lies: ,,Zoals het nu is zijn we al erg tevreden.”