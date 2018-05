Oldebroek heeft weer een coalitie

Net als voorheen gaan de ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en de SGP met elkaar aan het werk om de bestuurlijke zaken in Oldebroek te leiden. De partijen hebben met elkaar overeenstemming bereikt over de onderwerpen die zij vanaf nu prioriteit willen geven. Ook is er een akkoord over de portefeuilleverdeling voor de wethouders.

In de komende weken gaan de partijen aan de slag met de samenstelling van het nieuwe college. Kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie is Liesbeth Vos-Van de Weg. Zij was ook al wethouder en krijgt in de nieuwe coalitie de portefeuille sociaal domein. Eerder beheerde zij onder meer ruimtelijk domein. De fracties van SGP en ABO gaan de komende weken gesprekken voeren met kandidaten voor de overige twee functies van wethouder. De SGP krijgt de portefeuilles ruimtelijk domein en bedrijfsvoering. De wethouder van de ABO wordt verantwoordelijk voor leefbaarheid en dienstverlening.

De vorige wethouders Harm Westerbroek en Lydia Groot keren niet terug in hun functie in Oldebroek. Westerbroek besloot op eigen initiatief zich niet meer beschikbaar te stellen. Groot vertrok eind vorig jaar naar haar vroegere woonplaats Stede Broec om daar haar politieke loopbaan voort te zetten.

Informateur Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, zegt dat er binnen de Oldebroekse politiek 'veel consensus' is over de beoogde koers van de nieuwe coalitie. ,,Na diverse besprekingen met alle partijen, is iedereen het op de hoofdlijnen behoorlijk eens. Ik had nooit het gevoel dat partijen lijnrecht tegenover elkaar staan.''

