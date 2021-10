Oldebroek kan brandweerkazerne bouwen aan Zuiderzeestraatweg

VIDEO + UPDATE Man (25) uit Wezep overleden na ernstig scooteron­ge­luk in Heerde

12 september Bij een ernstig ongeluk in Heerde is vannacht een 25-jarige bestuurder van een scooter overleden. De man uit Wezep botste tegen een boom en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is hierna overleden aan zijn verwondingen.