Oldebroek krijgt met Tanja Haseloop een gedreven burgemeester, zeggen ze in Leek

Hoe de dreiging van terrorisme een jaar geleden even leek door te dringen tot in Hattem

28 september Twee mannen werden een jaar geleden in Hattem door een zwaarbewapend arrestatieteam uit hun huis gehaald. Ze hadden, gekleed in lange gewaden, in een bos bij Wezep geschoten. Toen een jager het duo zag, sloegen ze op de vlucht. Het was de week waarin door arrestaties in Huissen, Arnhem en Rotterdam een grote terroristische aanslag in ons land was verijdeld. De consternatie was daardoor groot in Hattem en omstreken. Drong het terrorisme nu ook al door tot op de noordelijke Veluwe?