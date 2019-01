Oldebroek lanceert digitaal meldpunt drugsgebruik en -handel

Met de hulp van inwoners hoopt de gemeente beter grip te krijgen op de situatie rondom drugs te krijgen om zo met elkaar te zorgen voor een leefbaar en veilig Oldebroek, zo stelt ze. Een melding kan eventueel anoniem gedaan worden en wordt gedeeld met politie en bijvoorbeeld jongerenwerk.

Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff: ,,Ook in Oldebroek is handel en gebruik van drugs helaas aan de orde. Het is niet altijd duidelijk waar, wanneer en door wie dit wordt gedaan. Daarnaast kan de politie niet altijd ter plaatse zijn als de overlast of het gebruik plaatsvindt. Door signalen, van zowel professionals als inwoners, goed te registreren hopen we meer zicht en grip te krijgen op de plekken waar het gebruik plaatsvindt en op de betrokkenen.’’

(verhaal gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © anp

Met het opzetten van het meldpunt is vorig jaar al een begin gemaakt toen Adriaan Hoogendoorn nog burgemeester van Oldebroek was. Aanvankelijk zou het meldpunt in september gelanceerd worden. Hoogendoorn vertrok in de zomer naar Groningen en de functie wordt nu waargenomen door Janneke Snijder-Hazelhoff.

Kwetsbare jongeren

De waarnemend burgemeester zegt: ,,Door de meldingen te delen met professionals, kunnen we met elkaar werken aan een nog gerichtere aanpak, ook preventief. Dit komt ten goede aan de kwetsbare jongeren in onze gemeente. Als gemeente vinden we het belangrijk te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan drugs en terecht komen in een circuit van drugsgebruik en drugshandel.’’ Volgens haar weten de inwoners als geen ander wat er speelt in de wijk. ,,Vandaar nu het meldpunt.’’

Het meldpunt is in principe digitaal, op de website van de gemeente. Inwoners kunnen echter ook een formulier invullen en inleveren in het gemeentehuis in Oldebroek of in MFC De Brinkhof in Wezep.

Elburg