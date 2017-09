Oldebroek maant wethouder tot actie tegen vlieghoogtes

Niet gerust

Of wethouder Westerbroek zich ook ten volste zal inspannen om de motie uit te voeren, daar is Dokter nog niet helemaal gerust op. ,,De wethouder wees de motie aanvankelijk af en accepteerde de opdracht van de gemeenteraad schoorvoetend. Volgens hem berust de motie op verkeerde emoties en zijn de besluiten over de vliegroutes toch al een gelopen koers. Ik vraag me af of hij in de praktijk dan de energie kan opbrengen om vol voor de wensen in de motie te strijden. Echter, als het een gelopen koers zou zijn, is het juist van belang elke druk uit te oefenen die ons nog ten dienste staat, in mijn optiek. Onze hoop dat de motie wordt uitgevoerd is vooral gevestigd op steun van de burgemeester Adriaan Hoogendoorn, die aangaf wel achter de motie te staan.''