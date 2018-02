Oldebroek steekt handen uit mouwen voor gedenkpark

Nog weinig te merken van Russisch koudefront op 't Harde

23 februari Het duurt nog wel even voordat de eerste ijsbanen in de regio open kunnen. Dinsdag misschien, of wellicht woensdag. De zon schijnt uitbundig en vertraagt de ijsaangroei, vertelt Gert Dekker (61) van de schaatsclub op 't Harde.