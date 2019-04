Oldebroek stevent af op miljoenentekort: lastenverzwaringen onvermijdelijk

Schonewil­le weet het zeker: WHC blijft in de hoofdklas­se

11:30 De degradatiestrijd in de hoofdklasse is in de beslissende fase beland. WHC bungelt als herintreder al het hele seizoen onderin, maar raapt na de winterstop de nodige punten bij elkaar. Of dat voldoende is, zal over een maand blijken. Maandagavond spelen de Wezepers de belangrijke uitwedstrijd tegen Buitenpost (19.00 uur).