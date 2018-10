Oldebroek stevent af op tekort van 1,5 miljoen euro in 2022

Bij de presentatie van de meerjarenbegroting meldt wethouder Ben Engberts dat vooral door het wegvallen van precario opbrengsten en grote tekorten in de jeugdhulp, de financiële situatie verslechtert. ,,Als college van B en W zijn we daarom in september van dit jaar begonnen aan een traject dat verdien- en bespaarmogelijkheden in beeld brengt. We bespreken deze route in de aanloop naar de begroting 2020 met de gemeenteraad'', schrijft Engberts.

Op orde

Voor de korte termijn staat Oldebroek er financieel goed voor. In 2019 wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt en een tekort op jeugdzorg wordt gedekt door de egalisatiereserve Sociaal Domein. Engberts: ,,Het huishoudboekje voor 2019 is daarmee op orde.''

Voor het komende jaar wil Oldebroek nog meer inzetten op initiatieven en betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare omstandigheden, klimaatneutraal Oldebroek, vereenvoudiging van regelgeving én regionale samenwerking.

Krediet

Voor Oldebroek Voor Mekaar is net als in 2018 een extra (flexibel inzetbaar) krediet van honderdduizend euro beschikbaar. Inwoners in kwetsbare omstandigheden die het op eigen kracht niet redden blijven ondersteuning, zorg en indien nodig bescherming krijgen. Uitgangspunten voor ondersteuning en zorg zijn: dicht bij huis, kleinschalig én laagdrempelig. Om uitkeringsgerechtigden beter de stap naar werk te laten maken, zet Oldebroek informele ondersteuning en coaches in.

In 2050 denkt Oldebroek volledig klimaatneutraal te zijn. Komend jaar wordt rekening gehouden met circa honderd duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren. Daarnaast worden gebouwen verduurzaamd en wordt er gewerkt aan een plan om de ook openbare verlichting duurzamer te maken.

Afvalbrengstation

Net als in andere gemeenten al aan de orde is, onderzoekt Oldebroek wat de beste methode van afval scheiden voor de gemeente is, zodat er in 2020 per inwoner nog maximaal honderd kilogram huishoudelijk afval is. Door hergebruik en recyclen van grondstoffen te stimuleren, wil Oldebroek uitkomen op een scheidingspercentage van maximaal 75 procent per inwoner. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een afvalbrengstation voor (grove) grondstoffen voor inwoners.