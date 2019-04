Oldebroek vooral in trek bij ‘nieuwe’ burgemeesters: 21 sollicitanten sturen brief

Bij commissaris van de Koning John Berends hebben 21 sollicitanten zich gemeld voor de vacature van burgemeester in Oldebroek. Slechts één van hen heeft ervaring als (oud- of waarnemend) burgemeester.

De jongste sollicitant is nog maar 21 jaar, de oudste 61. Vijf vrouwelijke kandidaten hebben gereageerd. Het ambt is vooral in trek bij kandidaten met een achtergrond bij de ChristenUnie (negen personen). Van zowel CDA-huize als SGP-huize hebben vier mensen gereageerd.

Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester van Oldebroek in september geïnstalleerd wordt. Begin juli wil de gemeenteraad van Oldebroek een kandidaat aanbevelen. Vorig jaar juni nam Adriaan Hoogendoorn (ChristenUnie) afscheid als burgemeester van Oldebroek. Hij is nu burgemeester in de nieuwe fusiegemeente Midden-Groningen. Janneke Snijder-Hazelhoff neemt momenteel als waarnemend burgemeester de honneurs waar in Oldebroek.

Onder de 21 kandidaten die zich gemeld hebben voor het burgemeesterschap in Oldebroek zijn behalve één (oud-/waarnemend) burgemeester elf (oud-)wethouders en zes (oud-) volksvertegenwoordigers uit bijvoorbeeld het Europees Parlement, van het Rijk, de provincie of een gemeente. De overige kandidaten komen bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven.

21, is dat veel?

21 sollicitanten voor het ambt is niet veel. Ter vergelijking: in 2015 solliciteerden 37 mensen naar het burgemeesterschap van Nunspeet, waaronder vier vrouwen. Twee jaar later solliciteerden 32 mensen (acht vrouwen) bij de commissaris van de Koning toen de ambtsketen in Elburg vrij kwam. Naar het ambt in een stad als Deventer deden vorig jaar dertig mensen een gooi.