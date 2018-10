Oldebroek wil lintje geven aan betrokken jongere

De gemeente Oldebroek wil in november een jeugdlintje uitreiken aan een jeugdige inwoner. Daarvoor is de gemeente op zoek naar geschikte kandidaten.

Om in aanmerking te komen voor een Jeugdlintje moet iemand in de gemeente Oldebroek wonen, tussen de 6 en 18 jaar oud zijn en zich uitzonderlijk inzetten voor een ander, voor een vereniging of voor de gemeente Oldebroek. De precieze voorwaarden zijn te vinden op www.oldebroek.nl/jeugdlintje.

Wethouder Liesbeth Vos-Van de Weg geeft een toelichting. ,,Het Oldebroekse Jeugdlintje is bedoeld voor actieve en maatschappelijk betrokken jongeren. Je verdient het niet zomaar. We zien veel jongeren die meehelpen om Oldebroek draaiend te houden; bij verenigingen, als vrijwilliger voor een goed doel of als maatje voor iemand in de buurt. Dat is mooi en dat willen we graag waarderen.”

Jury

Kandidaten kunnen aangemeld worden via de site van de gemeente Oldebroek. Dat kan tot 29 oktober. De uitreiking is in de week van 5 november.