Oldebroek wil met aankoop van tientallen hectares land fors aantal nieuwe woningen bouwen

Zwolle staat jaar na invasie met wandeling stil bij oorlog in Oekraïne: ‘Laat aandacht niet verslappen’

Exact een jaar na de Russische invasie staat Zwolle vrijdag stil bij de oorlog in Oekraïne. Met een avondwandeling in stilte, maar ook door zang en muziek te laten klinken in de stad. ,,We moeten er aandacht voor blijven vragen. Het is niet rustiger geworden, maar juist erger.’’