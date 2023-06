Oldebroek wil portemonnee trekken voor ‘noodzakelijke’ camera’s op omstreden plein in Wezep

korfbal zwolle Korfbal­lers DOS Kampen ondanks baaldag bij Vlug & Vaardig toch gepromo­veerd

In de voorlaatste ronde van de competitie kon DOS Kampen een klein feestje vieren. Ondanks een offday, 11-16 bij Vlug & Vaardig, kan het volgens DOS-trainer Michaël Jongman niet meer verkeerd gaan en klimt zijn team naar de overgangsklasse. Juventa verloor dure punten in de thuiswedstrijd tegen NRC (12-18). De Hardenbergers kunnen de lijnen vast openzetten naar alle velden in de eerste klasse om erachter te komen of er een promotie van een of twee klasses inzit.