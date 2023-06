Oldebroek zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

‘Crimineel circuit actief’ in Oosterwol­de: burgemees­ter sluit opnieuw drugspand

De Oldebroekse burgemeester Tanja Haseloop-Amsing heeft in haar gemeente opnieuw een drugspand gesloten. Bijna twee weken na een sluiting in Wezep is het nu raak aan de Koemkolkweg in Oosterwolde, waar een crimineel circuit actief zou zijn geweest.