Oldebroeker mag huis bouwen en verbouwen zonder stikstofberekening

Met de maatregel speelt de gemeente Oldebroek in op het verbieden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Die was er om kwetsbare natuur te beschermen. Maar op basis van de PAS werden vergunningen verleend, terwijl onduidelijk was hoeveel stikstof daadwerkelijk wordt uitgestoten. Het gevolg was dat vorig jaar amper vergunningen werden verleend en alsnog berekeningen moesten worden gemaakt.

Eén lijn

Sindsdien beslist Oldebroek per geval of een berekening nodig is. Nu wordt één lijn getrokken. In navolging van andere gemeenten staat Oldebroek kleine projecten toe zonder berekening. Uit onderzoek is gebleken dat daarbij nauwelijks stikstof vrij komt en daardoor de kans op schade aan de natuur zeer klein is.