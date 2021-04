Oldebroekers willen nieuwe brandweerkazerne niet bij hun voordeur: ‘Er zijn betere locaties’

Mega Piraten Festijn gaat in Oldebroek voor een 'volle bak’ met 6000 bezoekers, desnoods in de openlucht

21 maart Het eerste Mega Piraten Festijn sinds corona is op vrijdag 3 september in Oldebroek. Wie er bij wil zijn, moet snel zijn, voorspelt organisator Eddie Mensink. Er zijn 6000 tickets beschikbaar. Hetzelfde evenement, twee weken later in Borger, met 2000 kaarten meer was binnen een dag al uitverkocht.