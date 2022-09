Oldebroekse burgemeester Tanja Haseloop-Amsing nieuwe voorzitter Wageningen45

Mooie verbinding

Als burgemeester van Oldebroek past het voorzitterschap Haseloop goed, zegt ze. ,,Oldebroek is een gemeente met een brede militaire geschiedenis. Al bijna 150 jaar hebben we hier kazernes en er zijn dus ook heel veel veteranen die hier gelegerd zijn geweest. Daarom is dit voorzitterschap een mooie en logische verbinding met mijn werk als burgemeester. Ik prijs mij gelukkig dat ook de gemeenteraad van Oldebroek mij de tijd en ruimte geeft om dit onderwerp alle aandacht te geven die het verdient.”

Kwetsbaar

Met een nieuwe voorzitter gaat Wageningen45 op weg naar 80 jaar vrijheid in 2025. Haseloop: ,,Hoewel de Tweede Wereldoorlog-veteranen ons in de komende jaren zullen ontvallen, is hun nalatenschap relevanter dan ooit. We ervaren op dit moment in Europa hoe kwetsbaar vrede en veiligheid zijn. We zien hoe belangrijk het is dat we ons daarvan bewust zijn, hoe belangrijk het is om onze vrijheid te koesteren.”