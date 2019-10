Omwonenden Heidehoek in Wezep boos: ‘Regels overtreden wordt beloond door gemeente’

‘Vervelende periode’ voor dakloos Leger des Heils in Wezep

9 oktober Ontmoetingscentrum De Klinker in Wezep is al ruim een week dakloos. Per 1 oktober moesten ze uit het pand aan de Stationsweg en op de beoogde nieuwe locatie, in basisschool De Wereldweide, kunnen ze nog niet terecht. ,,Een heel vervelende periode’’, zegt Eric Kamperman van Leger des Heils.