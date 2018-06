Onbekenden helpen Romano (11) na val op opblaasvlot in 't Loo

Twee dames ontpopten zich woensdag als reddende engelen. Zij schoten de elfjarige Romano Bastiaan uit Wezep te hulp op een vlot in de waterplas bij recreatiepark Landal in 't Loo bij Oldebroek. Door een uitglijder kon Romano zich nog amper bewegen, door hevige nekpijn. Maar wie waren die lieve mevrouwen? Romano's moeder Claudia zou hen graag nog een bedankje doen toekomen.

De paniek was groot, op de zonnige middag langs de waterplas. Romano en zijn negenjarige neefjes, de tweeling Mareno en Tigo van den Hoek, speelden op een opblaasbare stormbaan in de recreatieplas, toen Romano plots uitgleed en lelijk ten val kwam. Door hevige pijn in zijn nek kon Romano nog amper bewegen. Terwijl Tigo bij Romano bleef op de stormbaan, zwom Mareno snel naar de kant voor hulp. Bij Romano's moeder Claudia Cuper en haar schoonzus Wendy van den Hoek, de moeder van de tweeling, sloeg de angst om het hart.

Wendy zwom als de wieder weerga naar het vlot - Romano's moeder Claudia is zelf als de dood voor zwemmen - en kreeg al snel hulp van twee onbekende dames. Claudia: ,,Volgens mij was het een dame die bij Landal werkt en de ander zei huisarts te zijn. Ik weet het niet zeker, maar zij was waarschijnlijk op vakantie in het park.''

Voorzichtig

De huisarts stelde Romano gerust en meldde dat er snel hulptroepen moesten komen. Romano had inmiddels tintelingen in zijn benen en de arts constateerde dat hij zeer voorzichtig, stabiel naar de kant vervoerd moest worden. Niet veel later waren een ambulance en de brandweer Elburg met een drijvende brancard en duikpakken ter plaatse en kon Romano veilig naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar werd een scan van zijn nek uitgevoerd, waaruit bleek dat de jongen geen ernstig had opgelopen. Moeder Claudia: ,,Romano heeft nog veel spierpijn en is soms misselijk. Dus misschien ook nog een lichte hersenschudding. Maar gelukkig viel het mee en het gaat weer goed met hem.''