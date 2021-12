Ondernemer Jan Bakker uit Oldebroek pakte mesthandel vooral praktisch aan, blijkt bij de rechter

In heel Wezep is maar één geldauto­maat (en daar kan je niet eens de hele dag terecht)

„Vier supermarkten, bijna 14.000 inwoners en maar één geldautomaat in Wezep. In de Plus, dus niet eens altijd te gebruiken.’’ Fractievoorzitter André Boer van ABO in Oldebroek gaat het de pet te boven en noemt het ‘van de zotte’.

