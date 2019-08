Onderzoek naar overlast A28 bij Wezep laat nog jaren op zich wachten

Actiecomité teleurgesteld

Het actiecomité ‘A28 moet stiller’ roert zich al enige tijd in met name Wezep. Henri van het Ende zegt namens het comité ‘best teleurgesteld’ te zijn over het uitstel. ,,Daar zijn we natuurlijk niet blij mee, maar we zien er wel de logica van in. Rijkswaterstaat is een grote, bureaucratische organisatie waarvan we de medewerking nodig hebben.’’