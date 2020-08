Ongeluk bij een ongeluk in Wezep, een gewonde

video Wezep raapt de scherven bijeen na een heftig avondje natuurge­weld: 'Ineens was alles donker’

14 augustus Daags nadat Pluvius een noodweer over Wezep uitstortte, vegen de bewoners de scherven bijeen. Kelders worden leeggepompt, straten aangeveegd, kolken leeggeschept en beschadigde elektronica vervangen. De water- en bliksemoverlast houdt de gemoederen flink bezig, zo blijkt uit een rondgang. ,,Dit gaan we in de toekomst meer meemaken.’’