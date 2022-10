Ongeluk met meerdere voertuigen: A28 tijdelijk dicht van ‘t Harde tot Zwolle

ZES VRAGEN Oldebroek is nog lang niet klaar met ‘landjepik’

Het verhaal van Marco Port en Wim Vierhuizen deed deze week veel stof opwaaien. Ze zijn allebei woest op de gemeente Oldebroek, die stelt dat ze illegaal gebruik maken van gemeentegrond. Maar omdat het allang verjaard zou zijn, weigert het duo er duizenden euro’s voor te betalen of – in het geval van Port – hun schuur af te breken. Zes vragen én antwoorden over deze heikele kwestie.

18 september