Ongeval veroorzaakt file op de Zuiderzeestraatweg voor Wezep

Redders uit Wezep bijna klaar op Sint Maarten

25 oktober Ze worden door de plaatselijke bevolking van Sint Maarten de 'angels in green' genoemd. Het is dan ook geen wonder dat het voor de pakweg honderd militairen van de genie uit Wezep 'heel fijn werken' is op het door de orkaan Irma getroffen eiland. "Ze zien ons echt als redders", zegt de 29-jarige Wilbert Russcher uit Rouveen, die als projectleider naar het Bovenwindse eiland is gestuurd.