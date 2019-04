Ook café Evie’s Hoekie redt het niet aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek

Cafetaria en café Evie’s Hoekie in Oldebroek is failliet. Sinds dinsdag zitten de deuren aan de Zuiderzeestraatweg op slot. Eigenaresse Everlina Uit de Fles wil geen toelichting geven op het faillissement. Zeker is dat er geen zegen rust op het pand.

Everlina Uit de Fles runde sinds oktober 2016 Evie’s Hoekie met haar man Willem. Het pand had maandenlang leeg gestaan, nadat voorganger ’t Schimmeltje op de fles was gegaan. Dat café had in ruim een decennium voor de nodige problemen gezorgd in het centrum van Oldebroek, met als triest dieptepunt een steekpartij in 2015. Nadat er in mei 2016 ook nog eens een hennepkwekerij werd opgerold in de woning boven het café, was het afgelopen met ’t Schimmeltje.

Everlina en Willem Uit de Fles begonnen vervolgens vol goede moed, maar beseften dat ze door de historie van hun voorganger een wereld hadden te winnen in Oldebroek. ,,Daarom hebben wij een hele andere insteek’’, vertelde de vrouw destijds aan de Stentor. ,,We willen ons richten op mensen van middelbare leeftijd. Maar ook op ouderen die hier komen voor koffie of een biljartje.’’

Mishandeling

Toch ging het ook met Evie’s Hoekie mis. Op 13 januari 2018 mishandelde een dronken cafébezoeker twee ambulancebroeders uit Elburg, die juist waren opgeroepen omdat de man zelf onwel was geworden. Maar bovenal bleek dat Willem Uit de Fles die avond zelf onder invloed van alcohol was. Hij wierp tegen dat hij niet aan het werk was op dat moment. Maar Uit de Fles was al eerder over de vingers getikt door de burgemeester, omdat hij na sluitingstijd alcohol had gedronken in het café. ,,Dat kan ook niet’’, zei hij destijds.

Na het incident met de ambulancemedewerkers moest het café zes maanden lang eerder dicht dan andere cafés in de gemeente. Doordeweeks moesten de deuren om 01.00 uur dicht en op zaterdag om middernacht. Uit de Fles voorspelde toen, in januari 2018, dat dat wel eens de doodsteek voor het café zou kunnen betekenen. ,,Omdat ze bij andere kroegen op zaterdag voor middernacht binnen moeten zijn, komen de mensen helemaal niet meer bij ons.’’

Curator