Oosterwolde blikt met nieuwe straatnamen terug naar de oorlogstijd: dominee en verzetsstrijder vernoemd

LHB­TI-gemeen­schap Ermelo onthutst door reactie van SGP’er Snoek op regenboog­hart­jes: ‘Walgelijk’

12 maart De LHBTI-gemeenschap in Ermelo reageert onthutst op uitspraken van SGP-fractievoorzitter Frans Snoek. ,,Het is een gruwel voor God, dat gendergedoe’’, zei hij woensdag nadat er in zijn gemeente regenbooghartjes op SGP-verkiezingsposters waren geplakt. ,,Walgelijk’’, vindt drag queen Patty Sparkle die reactie. ,,Bijzonder kleinerend’’, vindt Mariëtte Raap van Village People.