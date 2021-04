Op je eigen oprit je kleedje neerleggen voor een mini-rommelmarkt? Dat mag in Wezep, en al 150 adressen doen mee

video Familie uit Harderwijk wint vakantie­bun­ga­low van 150.000 euro met lot voor 33 euro

1 april De Harderwijkse familie Luijtjes is de grote winnaar geworden van de loterij Hart voor Oosterwolde en wint de vakantiebungalow op vakantiepark De Wyckel in Oldebroek. ,,We hebben er zondag al even een beetje heel dom bij staan te kijken, zo van; oh, dit is nou van ons. Heel raar”, lacht Martine Luijtjes.