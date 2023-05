Opvang van vluchtelingen en statushouders knelt in Oldebroek, zegt gemeente: ‘Mega-uitdaging’

UPDATE Forse schade aan schuur in Wezep door uitslaande brand: ‘Gelukkig konden we de poesjes redden’

Grote rookwolken en vlammen die uit de ramen schoten. Dat was het scenario dat de brandweer zondagavond aantrof bij een schuur aan de Duivendansweg in Wezep. De bewoners van de bijbehorende woning wisten gelukkig nog wel de auto en een nest jonge poesjes in veiligheid te brengen.