Opvolger Duurzaam Veluwe heeft (nog) geen coaches die thuis besparende tips komen geven

Van Ondeugend Café tot Pasar Malam: 11 x weekend­tips in Zwolle

Nog geen weekendplannen? Er valt dit weekend genoeg te doen in Zwolle. Wat dacht je van een bezoekje aan Pasar Malam Istimewa? Liever je handen uit de mouwen steken tijdens de landelijke opschoondag? Of ga je voor een bezoek aan het Ondeugend Café? We hebben elf weekendtips voor je op een rij gezet: