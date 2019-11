Oud-Oldebroeker Henri W. ontkent in brand steken van kapper in Enschede

Henri W. (38), oud-inwoner van Oldebroek, ontkent dat hij in februari 2017 in Enschede een kapper in brand heeft gestoken. Simo D. zou daartoe opdracht hebben gegeven, omdat de kapper seks had gehad met diens vrouw. Later bleek dat een vergissing: de kapper van wie hij de zaak had overgenomen, zou het bed met de echtgenote hebben gedeeld.

De rechtbank in Almelo is maandagochtend begonnen aan de tweede zittingsdag van het proces rond een reeks van liquidatiepogingen in 2017 in Enschede, Almelo en Gronau. Vorige week stond voor een deel daarvan Maurits R. (25) terecht en vandaag zijn broer Henri W. (38), die tegenwoordig in Hengelo (O) woont.

Benzine

Kapper U. was in 2 februari rond half zeven in zijn kapperswinkel aan het werk toen hij met benzine uit een oranje bidon van Basic Fit werd besproeid door iemand die de zaak was binnengerend. Hij kwam in brand te staan en werd geblust door een vriend met een emmer water die er vanwege brandpreventie staat. Hij trok de brandende trui uit, maar zijn arm bleef branden. Van het lichaam raakte 12 procent eerste- tot derdegraads verbrand.

Mensen hebben een in Moordrecht gestolen Seat Ibiza Cupra bij de kapperszaak gezien, die later in Hengelo uitgebrand werd gevonden. Volgens informatie van de criminele inlichtingendienst was deze auto geregeld door tattookiller Cor P.. Die zou dat hebben gedaan voor de opdrachtgever van de aanslag, Simo D.. Ook zou hij voor D. de uitvoerders voor meer aanslagen hebben geregeld.

De verkeerde

Volgens het dossier was het de bedoeling een andere kapper, namelijk S., in brand te steken. Deze moest zoveel mogelijk lijden omdat hij seks zou hebben gehad met de vrouw van Simo D.. Slachtoffer U. had zes weken eerder de zaak van S. overgenomen. De aanslag was derhalve een vergissing.

Over het in brand steken van de kapper zegt verdachte W. dat hij het niet heeft gedaan. Of hij er op een andere manier mee te maken heeft, wil hij niet zeggen. Hij beroept zich verder op zijn zwijgrecht. Advocaat Paul Drosten vraagt voor het slachtoffer een smartengeld van 30.000 euro.

Wreed verstoord

Drosten zei dat U. voor zichzelf en voor zijn zoon een mooie zaak voor de toekomst wilde opbouwen en dat dit wreed is verstoord. Het gezicht, de armen en een groot deel van de rug raakte verminkt. U. heeft er een trauma aan overgehouden. U. was een actieve man met een druk sociaal leven, die nu een somber persoon is geworden.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Simo D. vervolgens ook de opdracht gegeven om de broer van kapper S. te vermoorden. Vorige week ontkende verdachte Maurits R. dat te hebben gedaan.

Bundel geld

W. zegt dat hij geld verdient met allerlei illegale activiteiten, maar zou geen 3000 euro hebben ontvangen voor de klus. Een ander zou in dat verband 5000 euro hebben gekregen. Een dag voor de aanslag fotografeerde hij een bundel geld. ,,Ik kreeg wekelijks geld’’, zegt hij. ,,Waarvoor kan ik niet zeggen, anders snijd ik me in de vingers. Het zal wel met drugs te maken hebben.’’

Quote Ik krijg wekelijks geld. Waarvoor kan ik niet zeggen, anders snijd ik me in de vingers Henri W., Verdachte van aanslag