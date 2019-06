Overleden persoon in woning Oldebroek kwam niet om het leven door een misdrijf

Scenario’s

Volgens buurtbewoners is het lichaam dat is aangetroffen van een vrouw, maar een politiewoordvoerster ontkent noch bevestigt dat. ,,De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, we houden vooralsnog rekening met alle scenario’s. Omdat wij nog niet weten of alle naasten zijn ingelicht, doet de politie verder geen enkele mededeling.’’ Het onderzoek naar de doodsoorzaak werd dezelfde avond nog afgerond. Tegen 22.45 uur meldde de politie dat er geen sprake was van een misdrijf. Aangezien er geen sprake is van een misdrijf doet de politie geen mededelingen meer over de zaak.