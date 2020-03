Persoon gevonden na grote zoekactie op station Wezep

Nashville-dominee Van Reenen: ‘aanvaar­ding van homoseksua­li­teit baart me nog steeds zorgen’

13 maart Dat het Openbaar Ministerie de omstreden Nashville-verklaring over homoseksualiteit in de kerk niet strafbaar stelt, is volgens dominee Rinie van Reenen uit Oldebroek logisch. ,,Het zou me zeer hebben verbaasd als het OM tot een andere conclusie was gekomen.’’