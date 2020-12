Pleegmoeder Anja uit Wezep krijgt deel Belastingschuld terug: ‘Krab jezelf zes keer achter de oren voor je een wees in huis neemt’





Anja Mulder uit Wezep vertelde begin mei in deze krant hoe ze financieel in de problemen was geraakt, doordat ze zich als pleegmoeder had ontfermd over wees Kimberly. Jeugdzorg had nooit verteld dat Kimberly (nu 20) al vanaf haar 16de een wezenpensioen kreeg, waardoor Anja met een belastingschuld van duizenden euro’s werd opgescheept. Anja werd na het verhaal overladen met reacties. Maar hoe gaat het nu met haar? ,,Na het artikel is de band met Kimberly veel sterker geworden.’’