Plukon bouwt nieuw pand in Wezep

Het aangetaste pand, dat al zo'n vijftig jaar werd gebruikt, is al tegen de vlakte en de funderingen van de nieuwe fabriekshal zijn ook al gelegd. Vanaf de openbare weg zijn de ontwikkelingen niet te volgen, omdat de kantoren die langs de weg staan in maart bespaard bleven. Het is volgens marketing manager Gerda Zijlstra van Plukon de bedoeling dat de nieuwe fabriek in maart 2018 de deuren opent.

,,We gaan straks in Wezep vooral doen wat we al deden", zegt Zijlstra. ,,Kipspecialiteiten, ovenschotels en braadzakken", noemt ze als voorbeelden. ,,Wel willen we in Wezep ruimte maken om meer kant-en-klare maaltijden te produceren. Simpelweg omdat daar meer vraag naar is."